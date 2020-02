Parma, D’Aversa: “Siamo una squadra di grande qualità e a Cagliari dimostrato nostra forza”

Il pari ad una manciata di secondi dal finale lascia soddisfatto il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, che in sala stampa ha analizzato la sfida. “Andare sotto due volte e recuperare contro un avversario come il Cagliari, dimostra che la squadra ha qualità importanti. La prestazione ottima arrivata nonostante tutte le assenze importanti che abbiamo, dimostra che siamo un gruppo forte. Nel primo tempo siamo partiti meglio noi, poi nella ripresa li abbiamo chiusi nella loro metà campo: il risultato premia la tenacia, ma pure la prestazione di questi ragazzi. Complimenti a loro e a Cornelius emblema dello spirito di questa squadra. Ieri ha avuto un problema al gluteo, ma ha stretto i denti: nella ripresa avrei dovuto cambiarlo, ma non c’è stata la possibilità e per fortuna non l’ho fatto. Ha segnato e per un attaccante è sempre importante. Il gruppo è davvero formidabile, volevo poi fare i complimenti a Simone Colombi perché nella partita di Coppa Italia è stato criticato e non lo meritava”,