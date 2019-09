Parma, D’Aversa: “Troppe assenze, ma nessun alibi. Non possiamo piangerci addosso…”

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di campionato contro il Cagliari valida per la terza giornata di Serie A. Dopo il ko contro la Juventus, è arrivato il successo contro l’Udinese. Adesso si punta a continuare il filotto positivo. Ecco le parole del tecnico rilasciate ai media presenti:

MOMENTO – “Non possiamo piangerci addosso”, ha detto il tecnico riguardo alla situazione infortunati. “Abbiamo lavorato bene in queste due settimane, gli allenamenti sono stati intensi. Servirà la giusta determinazione. Abbiamo 19 convocati. Chi scenderà in campo lo farà con la giusta determinazione. Sarà una gara dura, non troveremo una squadra in difficoltà. Hanno qualità importanti, contro l’Inter non meritavano di perdere”.

FIDUCIA – “Dobbiamo ragionare in maniera positiva. Anche nelle difficoltà – e parlo della situazione numerica, non di altro – i ragazzi hanno dimostrato di avere entusiasmo. A Udine abbiamo fatto bene meritando la vittoria. Pur avendo delle difficoltà numeriche, ho a disposizione una rosa di qualità. È chiaro che tre calciatori out nello stesso reparto creano dei problemi ma chi scenderà in campo lo farà con determinazione”. E sulla formazione: “Darmian e Pezzella si sono presentati in ottime condizioni. Farò delle valutazioni, su loro due ma in generale sul resto della squadra”, ha concluso D’Aversa.