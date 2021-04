Parma, D’Aversa; “Una sconfitta indimenticabile, il Cagliari meglio di noi nel fare risultato”

Le parole dell'allenatore dei crociati

"Questa sconfitta sarà indimenticabile per come è arrivata. L'abbiamo sempre tenuta sotto controllo, inspiegabile concedere due gol così, commettiamo degli errori di esperienza, potevamo chiuderla prima. La squadra ha fatto bene per gran parte della partita e poi abbiamo dei blackout che compromettono il risultato: una squadra che si gioca la salvezza non se li può permettere. Il Cagliari è stato migliore di noi nel fare risultato. Con i cambi invece di controllare, la partita è peggiorata, merito a loro che hanno avuto più costanza. È diventata una costante: pur dimostrando e meritando, torniamo a casa con pareggi e sconfitte. Sulla comunicazione possiamo migliorare, uno dei problemi in questo senso è che ci sono molti stranieri, in Serie A, però, certe situazioni vanno lette a prescindere dagli stimoli dei compagni più esperti. Abbiamo concesso un cross troppo semplice e Cerri non è stato ostacolato. Sono errori che stiamo pagando caro in classifica. Gervinho e Bruno Alves sono rimasti fuori a causa di valutazioni fatte durante gli allenamenti. Questa squadra aveva nel DNA di non concedere gol, questa è una cosa che si è persa e in questa categoria questa cosa la paghi".