Parma, D’Aversa: “Vittoria a Brescia meritata anche se il caldo ci ha frenati”

Intervenuto ai microfoni di Sky dopo il successo sul Brescia, l’allenatore del Parma Roberto D’Aversa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Considerando anche le condizioni climatiche – il caldo ha influito sull’intensità della partita – nel primo tempo potevamo essere più determinati nel cercare di sfruttare alcune situazioni, però penso che alla fine nonostante qualche disattenzione che ci poteva costare cara siamo stati bravi a portare a casa un risultato meritato“.

“Kulusevski? In questo momento si deve ragionare sul presente, poi sul futuro vedremo con la società e cercheremo di sostituirlo nel migliore dei modi. Chiaro che è un giocatore importante, come tutti gli altri, quel che mi preme adesso è recuperare Inglese, Cornelius, Grassi, così come recuperare una condizione ottimale per Kucka. Ci sono molto giocatori importanti, quest’anno Dejan ha determinato molto”.

“Mancano ancora due partite, la prossima giocheremo contro l’Atalanta che è una di quelle che dopo il lockdown ha fatto il percorso migliore assieme al Milan, quindi ci deve essere volontà di fare bene anche contro una squadra così forte. L’obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile, cercare in queste due partite di fare più punti possibili”.