Parma, D’Aversa: “Vittoria importante. Gervinho? I ragazzi non lo hanno mai escluso”

Preziosa vittoria per il Parma, che si è imposto per 1-0 sul campo del Sassuolo. Queste le parole del tecnico Roberto D’Aversa al termine del match.

VALORI – “Nonostante tutte le difficoltà della settimana, abbiamo conquistato un’importante vittoria esterna. Non era semplice venire qua e fare una partita del genere, senza concedere reti. Questa è la dimostrazione che siamo un gruppo importante con dei valori. Gervinho? Sappiamo la sua importanza, la vittoria però è merito della squadra. I ragazzi non lo hanno mai messo da parte, alla fine lui non è andato via per non era del tutto convinto di andarsene. Gervinho non ha solamente qualità fisiche, ma anche doti tecniche eccezionali. Poi negli spazi è devastante, non devo certo scoprirlo io: per lui parla la sua carriera. La classifica? Guardiamo partita dopo partita”.