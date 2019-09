Parma, D’Aversa: “Vittoria sofferta, ottimo finale. Inglese? Aveva la febbre…”

Si è concluso da poco il match tra Parma e Torino. Il tecnico degli emiliani Roberto D’Aversa commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente ci piace soffrire, ma se il finale è questo va bene così. Scherzi a parte, abbiamo fatto una grande gara, anche in parità numerica. Purtroppo abbiamo messo a rischio una partita giocata bene. Inglese? Ieri notte aveva 39.3° di febbre. oggi ha chiesto di venire in panchina. Gli episodi ci hanno permesso di farlo entrare ed è diventato importantissimo per la vittoria finale. Ci si concentra troppo di episodi. Contro il Sassuolo ha giocato bene, ma ha sbagliato il rigore, mentre invece oggi ha segnato ed è stato perfetto. Spesso ci lasciamo influenzare nel giudizio dal gol. Sono contento che stasera sia stato determinante. Sono contento che Cornelius abbia segnato. L’allenatore non può far giocare tutti, ma c’è spazio per ogni giocatore. L’importante è che i giocatori si facciano trovare pronti. Kulusevski? In ogni partita fa tredici o quattordici chilometri. Se impara ad essere meno frenetico può diventare determinante. La scuola Atalanta è ottima, ma deve migliorare perché ha potenzialità per fare molto di più”.