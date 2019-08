Parma, D’Aversa: “Vogliamo un risultato positivo, la città ci tiene molto. Kucka convocato, ma…”

Domani arriva la Juventus al Tardini, e il Parma non vuole assolutamente sfigurare, anche perché si tratta della sfida che inaugura la nuova stagione di Serie A. Queste le parole rilasciate in conferenza stampa dall’allenatore dei ducali Roberto D’Aversa: “La città tiene molto a questa partita, vogliamo fare punti contro la più forte del campionato. Sono sicuro che ci sarà la spinta del pubblico, noi dobbiamo dare tutto. L’assenza di Sarri? Dispiace che debba saltare per un problema di salute, ma comunque la sua presenza conta soprattutto nel lavoro settimanale, non il giorno del match. Guai a sottovalutare l’avversario. Ho un gruppo di ragazzi che lavora duramente, sarà difficile ma cercheremo di fare un risultato positivo”.

Sulla sua squadra: “Kucka è recuperato e lo convoco, ma non partirà dall’inizio. Grassi è da valutare. Kulusevski esterno offensivo? Per ora sta meglio come condizione, anche rispetto a Karamoh, ma non è una scelta definitiva. Non so se siamo migliorati tecnicamente rispetto alla scorsa stagione, sarà il campo a dirlo. L’importante è avere lo stesso atteggiamento”.

Affrontare la Juventus ora è un vantaggio? “No, è un vantaggio se la affronti quando ha già vinto lo Scudetto. Noi comunque guardiamo in casa nostra: Kucka non ci sarà dal 1′, Grassi è in dubbio. In più avrò vari esordienti come Brugman ed Hernani. La Juve è fortissima, di sicuro non abbiamo vantaggi”. In aggiunta, sulla Juve: “Il gioco è differente rispetto ad Allegri, vi sarà maggiore organizzazione. Staranno corti e vorranno fraseggiare molto”.

Sul campionato: “Le big si stanno rinforzando per colmare il gap con i bianconeri. La nostra Serie A sta riassumendo il valore di una volta, e il rientro in Italia di allenatori importanti testimonia questo miglioramento”.