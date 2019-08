Parma, ecco la seconda maglia: “Intento evocativo per le 3 Coppe in 100 giorni”

Svelata la seconda divisa ufficiale 2019-2020 del Parma. Come comunicato attraverso il sito ufficiale e i canali social del club, ecco le maglie per la nuova annata.

Ritorno al passato e uno stimolo in più per i giocatori. Infatti, le divise, in cui tornano protagonisti il giallo e il blu, richiamano alle vittorie conquistate negli ultimi due decenni, con le tradizionali tinte e il classico motivo a righe orizzontali rivisitate da Erreà Sport. Rispetto alla maglia della passata stagione, quella 19-20 inverte la grafica, proponendo ampie righe orizzontali gialle movimentate da una texture a rombi di colore bianco al centro e di colore blu sui lati. Gli inserti e le rifiniture nel collo e nel bordo manica sono blu scuro arricchiti da sottili profili gialli. La lunetta del collo, in questo caso, presenta all’interno l’emblema ormai identificativo della Fenice stampata tono su tono.

Come si legge dal sito ufficiale, le nuove maglie hanno “un intento evocativo ed emozionale grazie anche alla ricorrenza della storica conquista delle 3 Coppe in 100 giorni di cui cade quest’anno il ventennale (Coppa Italia e Coppa Uefa nella stagione 98-99 e della Supercoppa italiana nel 99-2000)”.