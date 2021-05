Parma, esonerato D’Aversa e il ds Carli. Promosso Pederzoli

La proprietà cambia doversi uomini in vista del prossimo campionato di B

Dopo l'amara retrocessione in Serie B, scatta la rivoluzione di uomini al Parma Calcio. Oggi la proprietà ha annunciato l'esonero del tecnico e del direttore sportivo. Questi i comunicati_ Il Parma Calcio 1913 comunica che Marcello Carli e Roberto D’Aversa sono stati sollevati dal loro incarico, rispettivamente di Direttore Sportivo e di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Marcello, Roberto e il suo staff per il lavoro svolto con il nostro club e augura loro il meglio per il prosieguo della carriera.