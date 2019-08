Parma, Faggiano ammette: “Seguiamo Conti, non lo posso nascondere. Pezzella? Aspettiamo l’ok di Pozzo…”

Ancora pochi giorni all’inizio del campionato di Serie A e le squadre stanno provando a rinforzarsi. Tra queste anche il Parma, reduce da un buon campionato da neopromossa, sotto la guida di Roberto D’Aversa.

Alla prima uscita stagionale ci sarà la Juventus ma, soprattutto in ottica salvezza, occorrerà puntellare la rosa. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo ducale Daniele Faggiano ha parlato delle trattative in corso dei gialloblù.

DUE COLPI – Faggiano non si nasconde e ammette: “Conti dal Milan? Non è tramontato nulla. Abbiamo fatto un sondaggio, non lo posso nascondere. Negli ultimi giorni d’estate può succedere sempre di tutto, poi vedremo quelle che sono le intenzioni del club e del giocatore. Mancano alcune pedine. Stiamo valutando diverse occasioni e situazioni, sappiamo dove intervenire. Pezzella? È vicino, attendiamo l’ok di Pozzo e dell’Udinese”.