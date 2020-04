Parma, Faggiano: “Campionato? Riprendere solamente in condizioni di sicurezza”

Il campionato di Serie A, attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, è in attesa di capire se potrà o meno essere portato a termine. Un argomento che, insieme ad altri, è stata toccato dal direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

RIPRESA – “L’importante sarà avere un interesse comune e non guardare solamente al proprio orticello. Ci saranno pro e contro per tutti, ma la situazione deve essere chiara. Bisognerà giocare quando saremo in sicurezza, senza ritiri e senza niente, ovviamente a porte chiuse. Dovremo però cambiare un po’ l’iter: ad ora, il termine della stagione è fissato per il 30 giugno, mentre andrà fatto scalare al 30 ottobre. Negli anni successivi, giocando due partite a settimana, si proverà a tornare alla normalità. Se adesso andiamo tutti in ritiro e un giocatore si ammala, dobbiamo nuovamente fermare tutto”.

KULUSEVSKI E MERCATO – “Dejan ha grandi qualità, sia come calciatore che come professionista. Non molla mai e questo ti porta ad avere qualcosa in più. Scambio Sepe-Karnezis? Sono soltanto chiacchiere, non c’è niente. Mi fa piacere che escano queste notizie, significa che Sepe sta avendo un buon rendimento e che sta avendo ora ciò che gli è stato tolto negli anni passati”.

