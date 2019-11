Parma, Faggiano: “Ibrahimovic? Straordinario, ma non possiamo permettercelo…”

Buon avvio di stagione per il Parma, che nelle prime tredici giornate di campionato ha conquistato 18 punti. Del progetto del club emiliano, al Guardian, ha parlato il direttore sportivo Daniele Faggiano.

PROGETTO – “Ci siamo strutturati come un club di Serie B quando ancora eravamo in C, questo è stato il nostro segreto. C’è sempre stata molta unità e questo ha fatto la differenza”.

DARMIAN – “Il Manchester United ha capito le nostre esigenze e ci è venuto incontro, si è comportato esattamente come ti aspetti che si comporti un club del genere. Sono felice e orgoglioso di aver portato Darmian a Parma. Quando l’ho sentito per la prima volta, ho subito capito che stavamo acquistando una grande persona con un grande spirito di sacrificio”.

IBRAHIMOVIC – “E’ un calciatore straordinario. Sogno di vederlo a Parma, ma oggi non possiamo permettercelo”.