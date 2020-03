Parma, Faggiano: “La gente sta morendo, non è il momento di pensare a quando tornare a giocare”

Ancora incertezza sul futuro dei campionati, attualmente sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus che sta interessando il nostro Paese. Sull’argomento, a Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano.

SALUTE – “Adesso bisogna pensare alla salute e a quelle che sono le cose serie e importanti. In questo momento non si può pensare a quando tornare a giocare: la gente sta morendo. Io sono a Parma da 25 giorni e sento solamente ambulanze, dalla mattina alla sera. In ospedale c’è chi lavora senza sosta: questi sono i veri problemi”.