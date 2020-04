Parma, Faggiano: “Ripresa? Ci vuole un fronte comune. Per noi la stagione non è finita”

La Serie A vuole tornare in campo. Il massimo campionato, in queste settimane, sta studiando il modo per concludere la stagione, attualmente sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus. Sull’argomento, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano.

RIPRESA – “Non bisogna dare date affrettate, dobbiamo aspettare. Prima si parlava di inizio giugno, adesso del 10: io preferisco non esprimermi. Se la Lega o la Figc decidono che bisogna riprendere, noi ci organizziamo: ci vuole però un fronte comune, non devono esserci discussioni o favoritismi. Molti calciatori sono fuori, se li facciamo tornare e poi il 4 maggio non si inizia non è semplice. Stagione finita? No, altrimenti ci saremmo già fermati, invece stiamo continuando a lavorare con gli allenamenti. Per il 90% siamo pronti con il protocollo Figc, abbiamo già sanificato il centro sportivo”.