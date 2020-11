Parma-Fiorentina diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Parma-Fiorentina si gioca oggi sabato 7 novembre 2020 alle 20.45 per la sfida valida per la settima giornata di Serie A. Padroni di casa di Liverani a caccia di conferme dopo la buona prova contro l’Inter. Ospiti che devono trovare punti anche per “salvare” la panchina di mister Iachini, sempre più in bilico.

QUI LIVE LA PARTITA SU DAZN

Parma-Fiorentina, le probabili formazioni

Pochi dubbi di formazione per entrambe le squadre. Mister Liverani si affiderà a Sepe in porta. Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Pezzella dovrebbero formare la linea difensiva; Hernani, Cyprien, Kurtic in mezzo al campo; Kucka più avanzato in sostegno di Inglese e Gervinho. Iachini schiererà la sua Fiorentina con Dragowski; Caceres, Milenkovic, Igor; Lirola, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka; Inglese, Gervinho.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Igor; Lirola, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

Dove vederla in diretta e streaming

Parma-Fiorentina si disputerà, come detto, oggi sabato 7 novembre 2020 al ‘Tardini’ di Parma, ovviamente ancora a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus. Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 20.45. A trasmettere la partita sarà DAZN.

ABBONATI A DAZN

La sfida tra ducali e Viola sarà visibile per i clienti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà disponibile anche alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti con un abbonamento Sky, inoltre, potranno vedere la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno seguire Parma-Fiorentina in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’applicazione per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e su personal computer e notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.