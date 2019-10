Parma-Genoa, le formazioni ufficiali

Si gioca alle ore 18 il primo dei due posticipi domenicali dell’ottava giornata di Serie A. In campo allo Stadio Tardini Parma e Genoa, due squadre che arrivano da una sconfitta prima della sosta per le nazionali. D’Aversa sceglie Inglese come perno offensivo del 4-3-3, con ai suoi fianchi Gervinho e il giovanissimo Kulusevski, reduce da ottime prove con l’Under 21 svedese; in difesa la novità Dermaku in coppia con Iacoponi, con Gagliolo terzino sinistro. Andreazzoli, per il suo 3-5-2, sceglie Pandev in coppia con Kouamé, lasciando quindi in panchina l’attaccante Pinamonti. Difesa obbligata con Radu, Goldaniga, Zapata ed El Yamiq.

Ecco le formazioni ufficiali:

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

GENOA (3-5-2): Radu; Goldaniga, Zapata, El Yamiq; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Kouamé, Pandev.