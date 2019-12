Parma, Gervinho: “Gran vittoria di squadra, il primo tempo poteva anche finire 0-2 o 0-3”

Quarto gol in campionato per Gervinho, strepitoso oggi contro il Napoli. Il Parma vince 2-1 al San Paolo, ecco le dichiarazioni dell’ivoriano a Sky Sport: “Nel primo tempo potevamo anche fare 2-3 gol e non ci sarebbe stato nulla da dire, siamo molto contenti della prestazione: abbiamo difeso bene, abbiamo giocato di squadra e così siamo riusciti a vincere. Sono felice anche per il gol, anche se l’importante non è segnare, ma fare bene per permettere alla squadra di tornare a casa con il massimo del punteggio possibile. Non era facile oggi contro una squadra forte come il Napoli, che avendo cambiato allenatore scendeva in campo con motivazioni ulteriori. Parma da Europa? No, direi non ancora. È presto per dirlo”.