Parma, Gervinho non dimentica gli ex: il messaggio per Faggiano e mister D’Aversa

Nonostante alcuni momenti di tensione, Gervinho e il Parma hanno sempre vissuto il loro rapporto in modo molto amorevole. L’ambiente ducale è sempre stato sereno e accogliente tanto che l’ivoriano si è trovato ad essere assoluto leader e trascinatore del club in queste ultime stagioni. A dimostrazione del grande legame che si era creato anche con dirigenza e tecnico è il messaggio che l’attaccante ha voluto dedicare a chi, ora, non fa più parte dei crociati: il ds Faggiano, andato al Genoa, e mister D’Aversa, da poco separatosi dai gialloblù.

Gervinho: messaggio social a Faggiano e D’Aversa

Nel giro di poche settimane il Parma ha detto addio ai due dei simboli delle ultime stagioni che hanno permesso al club di tornare nel massimo campionato italiano e fare davvero un’ottima figura: Daniele Faggiano, direttore sportivo, e Roberto D’Aversa, mister. Tra i calciatori c’è grande riconoscenza per queste due figure e la prova arriva da uno dei top player del club: Gervinho. L’attaccante ha voluto ringraziare per il lavoro svolto i due, ormai ex, giallblù. Su Twitter l’ivoriano ha postato due immagini che lo ritraggono in compagnia di entrambi dedicando loro un saluto e un in bocca al lupo: “Buona fortuna per la tua nuova sfida Direttore e Mister sono sicuro che troverai presto una nuova panchina”.

Anche l’attaccante, in queste settimane, è sotto la lente d’ingrandimento, con il Benevento e lo stesso Genoa che starebbero sondando il terreno per provare a strapparlo via proprio dal Parma.

INCIDENTE PICCANTE PER EX COMPAGNA DI UN CALCIATORE