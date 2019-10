Parma, Gervinho risponde ad un tifoso arrabbiato dopo il rigore fallito: “Tiro anche il prossimo…”

Siparietto social andato in scena su Instagram tra l’attaccante del Parma Gervinho e un tifoso. L’ivoriano, reduce dal rigore fallito contro il Torino, è stato preso di mira dal sostenitore che gli chiedeva, attraverso alcuni commenti ad una foto da lui pubblicata, il motivo per cui avesse calciato lui il penalty contro i granata.

Probabilmente arrabbiato in ottica Fantacalcio, il tifoso si è espresso in inglese domandando a Gervinho chi gli avesse detto di calciare. In realtà i rigoristi sono proprio lui e il compagno Roberto Inglese e, solitamente, si alternano. Pronta e forse inaspettata, la risposta dell’ivoriano che scherzando ha avvisato il tifoso e tutti gli altri fantallenatori: “Tiro anche il prossimo”, con tanto di emoticon della risata. Una promessa o…una minaccia? Vedremo quale sarà l’esito del prossimo tiro dal dischetto.