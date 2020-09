Parma già a pieni giri: la squadra di Liverani travolge la Pro Sesto 6-0

Sei reti e tante buone sensazioni. Il Parma continua nel migliore dei modi il suo avvicinamento all’inizio del campionato. I crociati si impongono in amichevole sulla Pro Sesto, squadra militante in Serie C. Il nuovo tecnico Fabio Liverani può sorridere per l’ottima intesa tra Inglese e Cornelius ostentata nel primo tempo e per l’ottima tenuta difensiva con un Dermaku protagonista.

L’INCONTRO

A sbloccare l’incontro ci pensa Cornelius che si procura un calcio di rigore e Inglese lo realizza al 15′ spiazzando completamente il portiere avversario. I gialloblu continuano a spingere e Hernani sfiora il raddoppio pochi minuti dopo la rete del vantaggio. Anche Grossi e Darmian vanno a un passo dal bis, ma il primo tempo si conclude solamente sull’1-0 per i parmensi. Nella ripresa i crociati dilagano. Al 54′ Darmian conclude nel migliore dei modi un’azione avviata dalla combinazione tra Hernani e Gervinho. Passano 4 minuti e Dezi insacca nell’angolino basso per il 3-0. Il poker porta la firma di Gervinho che dimostra di non avere le polveri bagnate quando la porta è vicina. Quindi il quinto gol che porta la firma di Simonetti, da poco entrato in campo. La sesta rete arriva al 79′ con Siligardi che salta il portiere in velocità e insacca a porta vuota per il 6-0 finale.