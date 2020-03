Parma, Grassi diventa social media manager: al centrocampista la gestione del profilo Instagram del club

Simpatica iniziativa social del Parma. Gli emiliani. costretti come le altre formazioni a fare i conti con l’emergenza Coronavirus, hanno deciso di affidare al centrocampista Alberto Grassi la gestione del profilo Instagram ufficiale del club per la giornata di oggi, lunedì 16 marzo. Il giocatore, improvvisato social media manager, ha subito mandato un messaggio di buongiorno attraverso una storia, prima di rendere testimonianza dei suoi allenamenti da casa.

MESSAGGIO – “Buongiorno ragazzi, come vedete dalla mia faccia mi sono appena svegliato. Mi sono preso una bella vitamina C, altrimenti il nostro nutrizionista si rompe l’anima. Mi preparo una bella colazione, così sono subito carico per l’allenamento. Voi cosa fate?”.