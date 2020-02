Parma, Grassi: “Il nostro segreto? D’Aversa. È un martello che non si ferma mai”

Buon momento per il Parma, reduce dalla vittoria per 1-0 sul campo del Sassuolo. Dello stato di forma dei ducali, a La Gazzetta di Parma, ha parlato il centrocampista Alberto Grassi, attualmente out a causa di un infortunio.

MATURITA’ – “Questo è un gruppo che ha maturità e forza, c’è un bello spogliatoio: chi arriva viene subito integrato. Non dimentichiamoci che poi abbiamo giocatori di grandissimo valore. D’Aversa? E’ molto importante per noi, è un martello che non molla mai: questa è la nostra forza. Anche quando non giochiamo bene, mettiamo sempre in campo la giusta cattiveria”.

PARMA, CORNELIUS CERCA IL TIFOSO COLPITO: “TI VA UNA BIRRA CON ME?”