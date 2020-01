Parma, Hernani: “Contro l’Udinese una delle migliori prestazioni di tutta la squadra”

“Abbiamo fatto una grande partita oggi, nel primo tempo abbiamo fatto due gol ma anche nella ripresa abbiamo fatto bene. Dobbiamo continuare a migliorare ma sono tre punti importantissimi. Abbiamo avuto diverse occasioni da rete anche nel secondo tempo per fare il 3-0, pure loro hanno avuto alcune occasioni e dobbiamo migliorare. La cosa che contava di più era portare a casa i tre punti”. E’ questo il commento di Hernani, centrocampista del Parma, dopo il successo ottenuto oggi contro l’Udinese: “Non mi piace molto parlare di me stesso ma credo che sia stata una delle migliori prestazioni di tutta la squadra, tutti ci siamo aiutati. Il lavoro di squadra è fondamentale. Il nostro obiettivo? E’ la salvezza, dobbiamo fare più punti possibili per restare in Serie A. Pensiamo gara dopo gara, giochiamo tutte le partite per vincere e alla fine vedremo dove saremo“.

E’ la vittoria della maturità e della consapevolezza? “Sì, penso di sì. Perché abbiamo fatto bene nel primo tempo con i due gol. Nel secondo tempo abbiamo saputo soffrire e difenderci. Il modulo? Durante la settimana lavoriamo bene, il mister è molto bravo a darci tutte le indicazioni: tutti sappiamo cosa fare ed è importantissimo“.

“Spero di segnare presto ma la cosa importante è la squadra. Magari arriverà la prossima partita, o tra due. Non lo posso sapere. Sicuramente devo continuare a dare tutto per la squadra e il resto verrà da sé. Da quando sono arrivato sono stato accolto benissimo da tutto lo staff, mi hanno aiutato tutti quanti. Riesco a giocare bene nelle idee del mister e ringrazio tutto lo staff e i miei compagni. Scozzarella? E’ un calciatore importante, si posiziona bene e giocare con un calciatore come lui è molto positivo anche per me. Fa un lavoro eccezionale e questo aiuta tutti quanti“.