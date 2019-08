Parma, Iacoponi ammette: “Marcare CR7 non toglie il sonno, ma…”

La Serie A è ai nastri di partenza e domani toccherà a Parma e Juventus inaugurare la nuova stagione. Una gara d’esordio non semplice per gli uomini di Roberto D’Aversa che dovranno vedersela subito con i campioni in carica bianconeri.

A parlare della gara è stato il difensore ducale Simone Iacoponi. Ai microfoni di Sky Sport, il centrale ha fatto il punto sulla sfida e sui prossimi rivali, Cristiano Ronaldo in modo particolare.

ATTENZIONE, MA… – “Non sarà semplice avere a che fare con Cristiano Ronaldo, servirà l’aiuto di tutti. Non c’è solo lui nella Juventus e quindi dobbiamo stare attenti a tutti, altrimenti diventa complicato. Non toglie il sonno pensare a CR7, ma ci pensi. Bruno Alves è amico di Ronaldo e ci dà tanti consigli”, ha detto Iacoponi. Vedremo dunque come se la caverà il Parma sabato alle 18, nella prima gara della prima giornata di campionato.