Parma, Iacoponi: “Interruzione arrivata in un buon momento per noi, ma recriminare sarebbe irrispettoso”

Mentre il campionato è attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, a La Gazzetta di Parma ha parlato il difensore degli emiliani Simone Iacoponi.

CAMPIONATO – “Stavamo attraversando un buon momento, potevamo fare un campionato di alto livello in questo finale di stagione. Recriminare per l’interruzione del torneo non sarebbe però rispettoso nei confronti di chi, in questo momento, sta combattendo una partita molto più importante. Medici ed infermieri stanno facendo qualcosa di difficile da immaginare, voglio ringraziarli. Io, da parte mia, cerco di rispettare le regole, come dovrebbero fare tutti”.

PARMA, D’AVERSA: “BRUNO ALVES COME CR7, ECCO PERCHE'”