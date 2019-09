Parma, il ds Faggiano sbotta: “Basta parlare di Karamoh!”

Vittoria pesantissima, quella ottenuta ieri dal Parma contro il Sassuolo. I ducali, grazie a un’autorete di Bourabia al 95′, hanno posto fine alla striscia negativa di due sconfitte consecutive. Della gara, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato il ds Daniele Faggiano.

VITTORIA – “Quasi ormai non ci credevamo più dopo tutte le disavventure: per fortuna al 95′ è arrivata quella carambola. Quella di ieri è stata una partita strana, che nel 90% dei casi finisci di perdere. Il campionato quest’anno si è livellato verso l’alto, non esistono squadre materasso”.

KARAMOH – “Si parla ancora di lui? Basta! Quando sarà chiamato in causa e sarà al massimo si farà trovare pronto”.

INGLESE – “Deve solamente carburare, come sta già facendo. Adesso sente il peso della preparazione, ma le sue qualità non sono certo sparite da un giorno all’altro: per noi è un giocatore fondamentale”.