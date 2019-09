Parma, Inglese: “Mi sono rifatto dall’errore contro il Sassuolo. Servono punti”

Il Parma batte il Torino nel finale grazie ad un gol in mischia di Roberto Inglese. L’attaccante gialloblu commenta la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente è molto importante per me questo gol perché arrivavo da un errore dal dischetto. Abbiamo fatto una grande partita e sono felice per i tifosi. Anche se avevamo vinto ci ero rimasto male per il rigore. Da giovedì sono tornato ad allenarmi, non ho mai mollato come ho sempre fatto per conquistarmi la Serie A. Ora affrontiamo la sfida alla Spal. Sono tutti scontri diretti, dobbiamo fare più punti possibile quando si gioca in casa. Cerchiamo di ripetere quanto fatto nella scorsa stagione”.