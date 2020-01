Parma, Inglese operato in Finlandia: intervento riuscito

Intervento chirurgico per Roberto Inglese. L’attaccante del Parma, infortunatosi durante la gara di campionato con la Juventus, vinta dai bianconeri per 2-1, è finito sotto i ferri a Truku (Finlandia). Per lui inizierà adesso il lungo percorso di recupero, con il processo di riabilitazione che avrà inizio dopo tre settimane di immobiliazione totale.

COMUNICATO – “Il Parma Calcio 1913 comunica che il giocatore Roberto Inglese in seguito a visita specialistica è stato sottoposto a intervento di stabilizzazione chirurgica della lesione miotendinea a carico dei flessori della coscia destra occorsa nel trauma di domenica sera. L’intervento, eseguito dai Dott. S. Orava e L. Lempainen a Turku (Finlandia) alla presenza del Coordinatore dell’area medica del Parma Calcio 1913 Dott. Giulio Pasta, è perfettamente riuscito. L’atleta verrà dimesso nella giornata di domani. Sono previste 3 settimane di immobilizzazione attiva per poi iniziare il percorso riabilitativo”.