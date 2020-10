Parma, Inglese: “Siamo forti, con la rosa completa possiamo fare un grande campionato”

L’attaccante del Parma, Roberto Inglese, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio tra gli emiliani e l’Inter: “Affrontavamo l’Inter che è una grande squadra, ci è mancato un pizzico di concentrazione nel finale, peccato perchè era una rete che potevamo evitare, forse eravamo stanchi perchè abbiamo corso per tutta la partita. Fare punti su un campo difficile come questo fa sempre bene, noi abbiamo fatto tanti cambiamenti e stiamo attraversando un periodo di transizione, non abbiamo mai avuto la rosa a disposizione tra infortuni e Covid. Possiamo assolutamente metterci in zone tranquille, se siamo tutti possiamo fare un grande campionato perchè siamo una grande squadra”.