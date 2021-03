Parma-Inter diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Parma-Inter si gioca oggi, giovedì 4 marzo 2021 per il turno infrasettimanale di Serie A. La sfida del Tardini concluderà la giornata del torneo iniziata martedì e mercoledì. I ducali sono a caccia di punti salvezza, gli ospiti vogliono l’allungo in classifica dopo lo stop del Milan.

Parma-Inter, le probabili formazioni

Squadre pratimente decise da parte dei due allenatori. Mister D’Aversa opta per un Parma con Sepe; Busi, Osorio, Valenti, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Kucka, Mihaila. Qualche cambio per Antonio Conte che si affiderà a Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. Dovrebbe riposare Lautaro Martinez.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Valenti, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Kucka, Mihaila.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Parma-Inter si giocherà, come detto, oggi giovedì 4 marzo alle ore 20.45. Lo scenario della partita sarà lo stadio Tardini di Parma, ovviamente a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus. La direzione di gara è affidata all’arbitro Fabrizio Pasqua.

La sfida Parma-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La partita tra ducali e nerazzurri potrà essere seguita anche in diretta live streaming mediante Sky Go sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare l’applicazione per sistemi iOS e Android.

Esiste poi un’altra soluzione per vedere la gara odierna ed è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.