Parma-Inter diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Parma-Inter si gioca oggi domenica 28 giugno alle 21.45 allo stadio Tardini. La gara è valida per la 28^ giornata di Serie A e metterà a confronto la squadra di Roberto D’Aversa e quella di Antonio Conte. Obiettivi diversi ma stessa voglia di vincere e fare bene. Una partita che si annuncia molto complicata per le ambizioni di Europa dei padroni di casa e per le residue speranze di scudetto degli ospiti, obbligati a vincere.

Parma-Inter, le probabili formazioni

Pochi i dubbi di formazione per entrambe le compagini. Il Parma si affida a Sepe in porta. Laurini, Demarku, Bruno Alves e Gagliolo in difesa. Out Iacoponi squalificato. In mezzo al campo Kucka, Hernani, Barillà. In avanti Kulusevski e Gervinho supportano la punta centrale Cornelius, reduce dal tris al Genoa. L’Inter risponde con Handanovic, Godin, De Vrij e Bastoni in difesa. Candreva e Ashley Young sulle corsie laterali. Barella e Borja Valero in mezzo al campo. Eriksen in sostegno di Lukaku e Lautato Martinez. Ricordiamo l’assenza di Skriniar per squalifica.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

La sfida Parma-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, al numero 472 e 482 del digitale terrestre, su Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, al numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 251 e 255 del satellite. La sfida valida per il posticipo della domenica sera della 28ª giornata di Serie A, Parma-Inter, sarà visibile per i clienti Sky mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma e godersi lo spettacolo.

Esiste anche un’altra opzione per vedere la partita. Per chi volesse connettersi e guardarla in streaming c’è Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere le partite della Serie A acquistando uno dei pacchetti offerti.

