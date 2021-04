Parma, intervento chirurgico per Inglese e stagione finita

Sfortunato l'attaccante ducale

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri contro la Juventus hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, invece, esercizi di riscaldamento seguiti da possessi palla. La seduta è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del campo.