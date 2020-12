Parma-Juventus diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Parma-Juventus si gioca questa sera sabato 19 dicembre 2020 alle 20.45. La sfida sarà valida per la 13^ giornata di Serie A. Manca poco alla fine degli impegni dell’anno solare e le due squadre vogliono concludere al meglio. Entrambe le formazioni sono reduci da un pareggio, rispettivamente contro Cagliari e Atalanta e adesso vanno a caccia dei tre punti.

Parma-Juventus, le probabili formazioni

Pochi dubbi di formazione per la squadra di casa. Mister Liverani schiererà il Parma con Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Inglese, Gervinho. Qualche problema per la Juventus di Andrea Pirlo che si dovrebbe affidare a Buffon in porta. Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, McKennie, Bentancur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Out Dybala per un problema fisico.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Inglese, Gervinho.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, McKennie, Bentancur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Parma e Juventus si giocherà, come detto, oggi sabato 19 dicembre alle ore 20.45. Lo scenario sarà quello dello Stadio Tardini di Parma, come sempre ormai a porte chiuse a causa della pandemia di coronavirus.

Parma-Juventus sarà dunque un’esclusiva DAZN, detentrice dei diritti di 3 partite per ogni giornata di Serie A: in tv, il match andrà in onda su DAZN1, canale numero 209 del decoder di Sky visibile per chi avrà sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN. In alternativa, si potrà collegare il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione o dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Altra opzione per vedere la sfida tra le due compagini sarà quella del live streaming. Sarà sufficiente abbonarsi a DAZN e godersi la sfida tramite dispositivi mobili quali pc o scaricando l’app di DAZN su smart tv, smartphone o tablet.