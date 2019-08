Parma-Juventus, le probabili formazioni

Prenderà ufficialmente il via alle 18 il nuovo campionato di Serie A. Ad aprire le danze il match tra Parma e Juventus, con i bianconeri che non potranno contare in panchina su Maurizio Sarri, alle prese con una polmonite.

PARMA – Il tecnico Roberto D’Aversa, per l’occasione, dovrebbe schierare un 4-3-3, con il tridente offensivo composto da Kulusevski, Inglese e Gervinho. In mezzo al campo spazio per il neoacquisto Brugman, mentre a guidare la difesa ci sarà l’esperto Bruno Alves.

JUVENTUS – I bianconeri dovrebbero scendere in campo con lo stesso modulo, con Szczesny tra i pali, Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro in difesa, Khedira, Pjanic e Rabiot a centrocampo, Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo in attacco.

Queste le probabili formazioni del match:

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Martusciello.