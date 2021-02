Parma, Krause: “Abbiamo i giocatori giusti per salvarci, daremo battaglia. Confermo il progetto a lungo termine”

Il patron del Parma Krause è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il duro momento che il club emiliano sta vivendo: “La squadra è circondata da professionisti che sanno cosa fare per vincere le sfide che si presenteranno. La situazione non è facilissima ma sono fiducioso, ci sono le potenzialità ed i talenti per superare il momento complicato. Mi sento di promettere ai tifosi il massimo impegno, daremo battaglia per rimanere in Serie A. In quanto presidente riconfermo l’impegno nei confronti dell’intero progetto a lungo termine che abbiamo attuato da quando sono a Parma. Sul mercato ci siamo mossi per evitare problematiche numeriche nei vari ruolo. Siamo allineati e la squadra ha ciò che le serve per affrontare bene il resto della stagione, mi sono confrontato con mister D’Aversa nei giorni scorsi. Parma? La città mi è piaciuta subito, con il tempo capitò cosa serve per avere successo in Serie A”.