Parma, Krause ammette: “Non mi aspettavo questa situazione ma credo nella salvezza”

Interessante intervista rilasciata alla Gazzetta di Parma da parte del presidente dei ducali Kyle Krause. Il numero uno del club ha affrontato diversi temi dell’attualità calcistica dei gialloblù, in modo particolare la lotta alla permanenza alla massima serie.

Krause: “Salvezza si può!”

“Io credo nella salvezza. Ci credo sinceramente. Ci credo perchè stiamo giocando un buon calcio. Ci credo anche perchè se abbiamo solo 19 punti è anche perchè siamo stati sfortunati, in tante occasioni. Basta vedere come sono finite certe partite. Dico che abbiamo una buona probabilità, se penso ai giocatori della rosa e al tipo di gioco. Ci credo davvero”, ha detto Krause lanciando un chiaro segnale di fiducia nei confronti del tecnico e della squadra.

Nelle parole del patron, anche un’ammissione: “Non mi sarei proprio aspettato di trovarmi in questa situazione, di avere solo 19 punti. Ma sono anche consapevole che nel calcio può accadere, puoi correre questi rischi. Credo che sia importante essere pronti ad affrontare qualsiasi cosa e noi lo siamo. Una cosa è certa: quando ho acquistato la società speravo di trovarmi in una situazione migliore, ma allo stesso tempo continuo a essere il proprietario fiero e orgoglioso di questo Parma e intendo rimanerlo per le generazioni future. Questo è un progetto a lungo termine per me e per la mia famiglia. Nonostante i problemi che stiamo affrontando continuo a pensare che questa sia un’opportunità fantastica. L’entusiasmo che ho oggi è senz’altro superiore a quello che avevo quando ho acquistato la società”.

Poi l’appello a tutto l’ambiente: “La nostra arma vincente? Deve essere l’unità d’intenti. Di tutti. I giocatori, lo staff tecnico, i dirigenti, i tifosi, ovviamente con il pieno supporto del sottoscritto. E anche i giornalisti che seguono il Parma. Dobbiamo essere tutti uniti per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Un obiettivo non facile ma alla nostra portata. Giocando bene e impegnandoci al massimo dal primo all’ultimo minuto, sempre, ce la possiamo fare”.