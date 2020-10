Parma, Krause esaltato dal calciomercato: “È eccitante e divertente…”

Intervenuto a margine dell’evento I nuovi orizzonti del calcio italiano, il neo presidente del Parma Kyle Krause ha parlato della sua prima esperienza col calciomercato in Italia e non solo. Il patron si è mostrato assolutamente contento di questo modo di approcciare alle trattative, cosa che in America non è vissuta in questa maniera.

Krause: “Calciomercato eccitante e divertente”

“Ho sempre amato il calcio italiano, per me è un’opportunità, l’Italia può tornare a essere il primo campionato nel mondo, con investimenti che possono essere gli stadi, i diritti televisivi, i business plan. Il Calcio è un brand nel mondo”, ha spiegato Krause. “I miei bisnonni arrivano dalla Sicilia ma sono andati negli Stati Uniti molto tempo fa, ma per me il calcio è passione. Quando ho deciso di acquistare una squadra ho guardato cosa fosse disponibile. Per me comprare il Parma è un sogno che diventa realtà. È un club che ha una storia, ed è questo il motivo che mi ha spinto ad investire. Sto benissimo e sono proprietario da 18 giorni”.

E sul calciomercato: “Il calciomercato è completamente un altro modello rispetto agli sport americani. Quando vivi il calciomercato è una esperienza, è una combinazione tra business e tanti altri fattori. È eccitante e divertente. Abbiamo una società nuova, il ds è cambiato sei settimane fa, il mister un mese, io sono qui da 18 giorni. È bellissimo vedere come tutto sta cambiando”.