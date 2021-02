Parma, Krause sprona la squadra: “Continueremo a combattere. Non ci arrendiamo”

Kyle Krause, presidente del Parma, prova a dare una scossa alla squadra dopo l’ennesimo risultato negativo in campionato. Pesante la sconfitta contro il Bologna arrivate, per giunta, tra le mura amiche. Il numero uno dei ducali ha espresso il suo disappunto tramite un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter.

Krause: “Continueremo a combattere”

Poche parole ma, si spera, efficaci. Krause vuole vedere un Parma combattivo e assolutamente non arrendevole: “Serata davvero deludente, per me e per i tifosi”, ha scritto il presidente dopo la caduta contro il Bologna. “Ma io sto col Parma, nei bei tempi e in quelli cattivi. Oggi. Domani. Sempre. Continueremo a combattere. Il Parma non si arrende. Mai”.

Parma, al Tardini non si segna più

La situazione del Parma non è assolutamente positiva e riguarda non solo la classifica ma alcuni dati legati anche ai numeri. Il club guidato da mister D’Aversa non è riuscito, ancora una volta, a segnare almeno un gol tra le mura del Tardini. Con la partita contro il Bologna sono addirittura 105 i giorni che separano i crociati dall’ultima rete messa a segno in campionato nel proprio stadio. Era infatti il lontano 25 ottobre quando il Parma pareggiò per 2-2 in casa con lo Spezia. Vedremo se il recente arrivo di Pellé e del giovane Zirkee cambieranno la situazione…