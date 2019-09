Parma Kulusevski: “Abbiamo qualità per fare bene, gara svolta bene”

Il Parma si gode una serata perfetta vincendo contro il Torino. Tra i protagonisti della gara c’è anche Dejan Kulusevski. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Facilità di adattamento? Ho giocato tanto calcio, ho sfruttato ogni allenamento per questo momento e do tutto in campo. Noi abbiamo qualità, il mister ha preparato bene la partita spiegando quello che c’era da fare. Io provo a trovare gli spazi durante le partite, ma mi piace la fantasia perché le partite non sono tutte uguali. Idoli? Avevo tanti poster in camera, da Ronaldinho ad Hazard ed Ibrahimovic. Posso andare in mezzo per fare assist e tirare. Penso che in futuro giocherà come mezzala o trequartista. Atalanta? Non penso che andrò a San Siro, ma farò il tifo. Non vedo l’ora di giocare all’Atalanta”.