Parma, Kulusevski: “Mi arrivano 200 messaggi al giorno per il fantacalcio, io rispondo…”

Straordinario il rendimento fin qui del giovanissimo Dejan Kulusevski, esterno offensivo del Parma, arrivato in estate in prestito dall’Atalanta. Uno dei classe 2000 più promettente, giocatore che sta facendo sognare chi ha scommesso su di lui a poco al fantacalcio, avendo totalizzato in otto giornate ben 2 gol e 5 assist: “Mi arrivano davvero 200 messaggi al giorno su Instagram relativi al fantacalcio e io dico a tutti di schierarmi anche sabato pomeriggio a San Siro contro l’Inter”. Segno di grande personalità, il giocatore vuole essere fra i protagonisti anche alla Scala del calcio contro la squadra di Antonio Conte, reduce dal bel successo per 2-0 ai danni del Borussia Dortmund in Champions. Kulusevski, campione del campionato Primavera lo scorso anno con la Dea di Brambilla, ha parlato a Sky Sport.