Parma, la rinascita di Inglese: “L’infortunio il periodo più difficile della mia carriera e della mia vita”

Non avrebbe mai pensato ad un finale così. Roberto Inglese, attaccante del Parma, è stato decisivo per i ducali nel match contro il Bologna, finito 2-2 in rimonta. L’attaccante è tornato al gol 286 giorni dopo l’ultima volta, quando il terribile infortunio lo aveva costretto a fermarsi. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, come riporta il sito ufficiale crociato, il centravanti ha commentato il punto ottenuto ma soprattutto la gioia di essere tornato assoluto protagonista.

Inglese: “Vissuto periodo più difficile della mia vita”

L’emozione di esultare, la gioia dei compagni e amici nel festeggiarlo. L’attaccante del Parma ha commentato le sensazioni subito dopo la sfida al Bologna: “Dico la verità, è stato il periodo più difficile della mia carriera se non della mia vita, sono stati sei mesi lunghi ma alla fine c’è stato il lieto fine e sono contento di essere tornato in questa maniera e aver dato il mio contributo alla squadra”, ha commentato Inglese che deve ringraziare anche la squadra e i compagni. “I miei compagni sono contenti, mi sono stati vicini, non è stato facile ma non ho mollato un centimetro e me lo merito. Aspettavamo di fare l’ultimo consulto in Finlandia, c’erano le frontiere chiuse ma col mister ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto che era il momento giusto ed era inutile aspettare. Venivamo da un periodo non semplice, giocare ogni tre giorni non è facile. Abbiamo incontrato una squadra forte che ci ha messo sotto però ora ci siamo messi alle spalle questo periodo e cerchiamo di ripartire da oggi. Intanto sono contento di essere tornato, ora giornata dopo giornata vediamo cosa siamo capaci di fare. Al completo siamo una gran bella squadra”.

