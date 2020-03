Parma, l’appello di Gervinho: “Dobbiamo essere forti, restiamo uniti”

La diffusione del Coronavirus mette in allerta l’Italia e il mondo intero. Il calcio si ferma per comprendere meglio l’evolversi della situazione. Un messaggio di speranza arriva dai calciatori. Dopo l’appello del Papu Gomez, tocca a Gervinho farsi avanti. L’attaccante del Parma ha postato sui propri canali alcune foto del match di ieri contro la Spal aggiungendo un post: “Quella di ieri è stata una partita in un’atmosfera strana. Avremmo voluto darvi gioia per 90 minuti, ma sfortunatamente… In questi giorni più di tutto dobbiamo essere forti e rimanere uniti”.