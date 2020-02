Parma-Lazio, D’Aversa è una furia: “Partita mai iniziata”

Finale rovente in Parma-Lazio con i padroni di casa furiosi con il direttore di gara Di Bello. Sul punteggio di 0-1 per la Lazio, presunto fallo di Acerbi su Cornelius in area di rigore. Per il direttore di gara tutto regolare.

Furioso il tecnico ducale Roberto D’Aversa che, secondo quanto riporta Sky, si sarebbe rivolto in malo modo nei confronti del collega laziale Simone Inzaghi, per altro suo amico. Quando il mister biancoceleste invocava il triplice fischio, l’allenatore gialloblù si sarebbe rivolto così nei suoi confronti: “Questa partita non è mai iniziata”. Grande rabbia da parte di mister D’Aversa non solo per l’ultimo episodio ma anche per altre due decisioni arbitrarli a suo modo di vedre contro, entrambe nell’area di rigore laziale.