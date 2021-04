Parma, le immagini del nuovo stadio: Tardini innovativo e ‘ispirato’ dalla città

“Uno Stadio per Parma, ispirato da Parma”. Questo lo slogan scelto dal Parma Calcio e dal suo presidente per presentare il nuovo stadio Tardini. Il progetto di rinnovamento iniziato per l’impianto del club ducale fortemente voluto dalla nuova proprietà.

Attraverso un filmato e un lungo comunicato apparso sul sito della società, il numero uno Kyle Kause ha commentato queste prime “rivelazioni”.

Parma, il nuovo Tardini innovativo e ‘ispirato’ dalla città

Attraverso un video pubblicato sul sito del club e sui canali social, il Parma ha voluto presentare alla città e ai suoi tifosi quello che è il concept di uno stadio innovativo, inclusivo, ecosostenibile e multifunzionale, ovvero il nuovo Tardini.

Come si legge nel comunicato “il nuovo Tardini sarà uno stadio innovativo, che pretende di essere esempio di innovazione per i prossimi decenni a venire. Un impianto multifunzionale in grado di essere utilizzato dalla comunità durante tutta la settimana, e non solo durante il giorno della gara. Sarà dunque la nuova casa del Parma e dei i suoi tifosi, ma anche un nuovo spazio multifunzionale per tutta la comunità che, attraverso i dati del questionario che il Parma ha sottoposto a migliaia di cittadini e di tifosi (e che durante la conferenza stampa sono stati ricordati da Monica Pedrini di Arcadis), ha già espresso pareri molto favorevoli al rinnovamento dello stadio nella sua attuale posizione, sottolineando inoltre come sia importante che diventi luogo fruibile durante tutta la settimana. Un investimento, quello del Parma Calcio, che dimostra ancora una volta cosa intende il suo Presidente Kyle Krause quando parla di progetto a lungo termine. Il nuovo Tardini, infatti, sarà un elemento fondamentale della vita della città e della sua squadra per il prossimo secolo”.

Proprio il patron Krause ha commentato: “Lo Stadio Tardini è al suo posto da cento anni, ed è un’icona per il Parma, per i suoi tifosi e per tutta la città. Abbiamo recentemente iniziato un percorso per assicurarci che rimanga qui dove si trova ora, rigenerato, per un altro secolo. Quello che abbiamo pianificato è un investimento molto importante per il Gruppo Krause, e siamo davvero orgogliosi di poter condividere questa nostra visione con i parmigiani e con i tifosi e gli appassionati di tutto il mondo. Abbiamo l’obiettivo di consegnare alla città di Parma uno spazio moderno e multifunzionale che possa essere utilizzabile da tutti, con la massima attenzione alle necessità del quartiere. Sono orgoglioso di questo progetto, e non vedo l’ora di tifare Parma con tutti i nostri tifosi nel nostro nuovo Tardini, e di poterlo fare per i prossimi decenni”.

Sul sito anche le parole dell’architetto Alessandro Zoppini: “Per me è un onore poter lavorare in una città con una storia così importante e con una squadra gloriosa come Parma, e per un gruppo internazionale così prestigioso come il Gruppo Krause. Il nostro progetto darò vita ad uno stadio sostenibile con un’atmosfera unica: una casa rinnovata, nella quale i tifosi saranno vicinissimi all’evento. Il nuovo Tardini, ispirato al passato e alla storia di Parma ma proiettato al futuro, creerà più di 20.000 mq di spazi pubblici, aperti tutti i giorni, a servizio della comunità e soprattutto delle nuove generazioni, diventando un nuovo centro di aggregazione e di inclusione. La sua unicità e la sua innovazione lo faranno diventare il nuovo punto di riferimento per i futuri stadi e una nuova icona per la città”.

Raggiante anche il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti: “Il percorso del nuovo stadio, giunto in una fase importante, vede il coinvolgimento di tutti: i cittadini e le varie espressioni della città, il Parma Calcio e il Comune di Parma. Abbiamo sempre sostenuto che la realizzazione del nuovo stadio dovesse essere un percorso partecipato con Parma e con i parmigiani, e così continuerà a essere. Il sogno è rinnovare il Tardini integrandolo sempre più con il quartiere e con la città, renderlo partecipato e vivo grazie a un progetto pienamente all’interno della cornice della sostenibilità e della qualità ambientale. Ringrazio il Parma Calcio e i miei concittadini: questa è un’alleanza che fa bene a tutta Parma”.