Parma, Liverani: “Abbiamo giocato con cuore. In questo periodo basta un tampone per cambiare i piani”

Il mister del Parma, Fabio Liverani, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita pareggiata dai ducali al Meazza con l’Inter di Conte: “È evidente che c’è del rammarico per non aver vinto, abbiamo fatto la partita che potevamo permetterci in questo momento. Abbiamo giocato con cuore e sacrificio, le difficoltà in questo mese e mezzo sono veramente troppe per poter lavorare con tutta la squadra e con continuità – ha dichiarato Liverani. Speriamo che questo periodo che ci ha attaccato subito ci permetta di lavorare nei prossimi mesi con serenità. Avevamo pensato di fare questa partita dopo la Coppa Italia, non volevo lasciare l’uno contro uno centrale, la fisicità di Lukaku avrebbe potuto darci fastidio. Negli ultimi giorni abbiamo lavorato su questo modulo, la difficoltà in più è che vai a dormire pensando ad una formazione e il tampone cinque ore prima della partita ti può cambiare tutto.

I ragazzi ci provano a lavorare, questo è un punto di fiducia, la mia richiesta è quella di gestire le partite, anche con qualità quando possiamo farlo. Abbiamo lasciato le fasce un po’ scoperte per difenderci meglio nelle fasce centrali. Sono in questo mondo da sempre, so quali sono le dinamiche, con la società ci siamo accordati per avere dei doppi nei ruoli. Se fosse andato via Gervinho sarebbe dovuto arrivare qualcuno, dobbiamo saperlo accendere di più “.