Parma, Liverani: “Ho voglia ed entusiasmo. D’Aversa ha fatto un grandissimo lavoro”

Prime parole da allenatore del Parma per Fabio Liverani che dopo l’esonero a Lecce è pronto a ripartire dalla massima categoria. Banco di prova importante per l’ex centrocampista che è stato presentato venerdì alla stampa.

PARLA LIVERANI

Queste le sue prime dichiarazioni: “Le emozioni sono tante. E’ una società con un passato storico importante, che è sempre stata nell’elite come squadra e come ambiente. La rinascita è stata di altissimo livello, è stata data continuità nella crescita. Chi sale dalla Serie B deve avere una proprietà solida e presente alle spalle. Il lavoro svolto da D’Aversa è stato di grandissimo livello. Ho tanto entusiasmo e voglia di fare bene in questa società. In questo momento preferisco far vedere il lavoro che le parole: spero di avere presto un riscontro sul campo”.