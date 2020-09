Parma, Liverani: “Importante mettere minutaggio e non avere problemi”

Il Parma mostra i muscoli nella prima amichevole. I gialloblu si impongono per 6-0 sulla Pro Sesto in amichevole. La squadra di Fabio Liverani sembra aver già trovato l’intesa tra diversi interpreti.

LE PAROLE DI LIVERANI

Fabio Liverani commenta la prestazione della squadra dopo la vittoria sulla Pro Sesto: “Quella di oggi è un’indicazione sicuramente di una squadra un po’ più brillante, attenta fisicamente, e questo porta ad avere più certezze e commettere meno errori. Qualche giocatore con qualche allenamento in più è un po’ più brillante. E’ ancora un periodo di carico, venivamo da una doppia importante seduta di ieri per cui oggi qualcuno ha giocato soltanto 45 minuti perché stava caricando molto. La cosa fondamentale è mettere minutaggio nelle gambe e far sì che non ci siano problemi fisici. Anche oggi abbiamo finito tutti sulle nostre gambe, in questo periodo specialmente credo che sia la notizia principale più importante“.

