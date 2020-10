Parma, Liverani: “Importante vincere oggi. Miei dimostrato grande senso di appartenenza”

Il tecnico del Parma Fabio Liverani commenta così la vittoria sul Verona decisa da Kurtic. “Era importante vincere oggi e tutti hanno dimostrato senso di appartenenza. La società è cambiata e anche molti elementi della rosa negli ultimi 20 giorni sono cambiati e non era facile ritrovarsi in campo. Si può gestire un pò meglio la gara ma la squadra deve cercare di palleggiare un tantino di più e attaccare in verticale. Adesso c’è la sosta e potremo lavorare meglio per affinare certi meccanismi”.