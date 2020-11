Parma, Liverani: “In attacco fatichiamo e il pari con la Fiorentina è giusto”

Un punto che fa classifica ma non tanto morale per il Parma che ha fatto 0-0 al Tardini con la Fiorentina. Il tecnico crociato, Fabio Liverani, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita: “Abbiamo avuto un possesso palla molto sterile, orizzontale che lascia il tempo che trova. Non abbiamo subito nulla tranne un calcio di punizione e abbiamo avuto diverse ripartenze in cui potevamo fare male. E’ evidente che in questo momento davanti fatichiamo, perché ricordo che Inglese nel 2020 ha giocato 2 partite e Cornelius era fuori, noi obiettivamente non avevamo potenziale per cambiare durante la gara. Un pareggio credo giusto, con la squadra che cresce di compattezza e di autostima e recuperando giocatori dal Covid, che non si sono mai allenati, credo che questa squadra piano piano potrà giocare anche in maniera diversa, creando di più. Bisogna dare tempo ai ragazzi. Tra un mese, un mese un mezzo farò fatica a scegliere gli undici. Serve pazienza, ma noi andiamo avanti con il nostro pensiero. La società mi ha dato tempo e fiducia, ed una posizione in classifica in cui vorrebbe che la squadra si trovasse, facendo crescere i giovani insieme ai vecchi. Ci diamo dentro e lavoriamo”. Il Parma in classifica è 15.mo con 5 punti e alla ripresa del campionato dopo gli impegni delle nazionali si recherà all’Olimpico ospite della Roma.