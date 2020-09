Parma, Liverani: “La squadra è ancora un cantiere. Impariamo dalle sconfitte”

Il Parma colleziona la seconda sconfitta in altrettante gare in Serie A. I gialloblu escono con le ossa rotte dal derby emiliano contro il Bologna. E ora suona chiaramente il campanello d’allarme.

LE PAROLE DI LIVERANI

Il tecnico Fabio Liverani analizza la prestazione della sua squadra durante la conferenza stampa: “In questo momento appare tutto molto complicato ma credo che, quando si lavora in un periodo di difficoltà, si tragga anche dalle sconfitte qualcosa di positivo. Oggi la squadra ci ha messo il cuore, avevamo tanti giocatore acciaccati, ma il nostro obiettivo è arrivare alla salvezza e oggi abbiamo ancora una squadra che è un cantiere. Il mercato è difficile ma io anche ieri sera sono stato tranquillizzato dalla dirigenza sul fatto che avremo una rosa competitiva. Credo che vada fatta una rosa completa e definitiva per poter lavorare bene in settimana, questo è quello che mi auguro. Sapevamo che avremmo incontrato squadre difficili da affrontare, che hanno cambiato poco dall’anno scorso. Noi abbiamo lavorato poco tutti insieme , ci vuole pazienza”. A Sky Sport ha aggiunto: “Le difficoltà le abbiamo messe in preventivo. Ci sono tante cose da cambiare. La squadra un anno fa ha concluso facendo bene. Ma dobbiamo togliere tanti giocatori. Non avendo fatto nessun acquisto, oggi era difficile pensare di fare la partita. E’ un grande cantiere. Bisogna avere pazienza. Non è facile costruire quando si gioca per fare punti. Sono in sintonia con dirigenza e proprietà”.